Polizei Bonn

POL-BN: Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei in der nächsten Woche Geschwindigkeitskontrollen durch

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei in der nächsten Woche Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 12.08.2019: in Königswinter-Sandscheid auf der L 268, in Oberkassel auf der Langemarckstraße, in Bonn-Beuel auf der Kennedybrücke und in Bonn-Lengsdorf "An der Ohligsmühle";

Dienstag, 13.08.2019: in Mehlem auf der Mainzer Straße, in Bonn am Rathenauufer, in Bonn-Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg sowie in Endenich auf der Röckumstraße;

Mittwoch, 14.08.2019: in Bad Godesberg auf der Zanderstraße, in Königswinter-Stieldorf auf der Dissenbachtalstraße, in Beuel auf der B 56 sowie in Bonn auf der Reuterstraße;

Donnerstag, 15.08.2019: in Bonn auf der Graurheindorfer Straße, in Wachtberg-Niederbachem auf der Meckenheimer Straße, in Beuel auf der Maarstraße und in Bonn auf der August-Bebel-Allee;

Freitag, 16.08.2019: in Bad Honnef auf der Rhöndorfer Straße, auf der L 247 und der Lohfelder Straße sowie in Königswinter-Bellinghausen auf der L 247.

Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis-/ Stadtgebiet gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell