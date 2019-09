Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach von Freitag, 20.09.2019, 10:00 Uhr bis Sonntag, 22.09.2019, 10:00 Uhr

Andernach (ots)

Verkehrsunfälle - Dienstgebiet

Im o.a. Berichtszeitraum ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Andernach 22 Verkehrsunfälle, bei denen eine Person schwer- und eine Person leichtverletzt wurde. In 5 dieser Fälle entfernte sich einer der Unfallbeteiligten von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnten bereits drei dieser Unfallfluchten geklärt werden. Die Ermittlungen zu den anderen beiden Fällen dauern an.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung, Verursacherin schwerverletzt - Mülheim-Kärlich, B 9, FR Bonn

Am 20.09.2019 um 23:58 Uhr befuhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin die B 9 in der Gemarkung Mülheim-Kärlich aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Bonn. In Höhe des Industriegebietes Mülheim-Kärlich verlor die Pkw-Fahrerin auf der Überholspur aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw und schleuderte über beide Fahrspuren nach rechts in die dortige Außenschutzplanke. Durch den Zusammenstoß mit der Außenschutzplanke wurde die 40-jährige Pkw-Fahrerin schwer-, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser musste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Auch die Außenschutzplanke wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Hinweise darauf erlangt werden, dass die Pkw-Fahrerin zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Bei dieser wurde daher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fußgänger, Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs - Andernach, Bismarckstraße

Am 21.09.2019 gegen 08:35 Uhr überquerte ein 61-jähriger Fußgänger den Fußgängerüberweg in der Bismarckstraße in Andernach, Höhe Einmündung zur Breite Straße. Als sich der Fußgänger bereits auf dem Fußgängerüberweg aus Richtung Beckstraße kommend befand, bog ein silberner Opel mit lautem Quietschen in die Bismarckstraße ein und fuhr unvermittelt auf den Fußgänger zu. Der Fußgänger erkannte die Situation rechtzeitig, sprang zurück in Richtung Gehweg und konnte hierdurch einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern. Durch den Sprung zurück, kam er allerdings unglücklich mit dem Fuß auf dem Bordstein auf, wodurch er leicht verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Gegen ihn wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei Andernach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können oder denen das Fahrverhalten eines silbernen Opel Omega zum Unfallzeitpunkt in Andernach aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 02632/9210 oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, mit der Polizei Andernach in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht - Weißenthurm, Hauptstraße 161

Am 20.09.2019 gegen 12:30 Uhr stellte eine Pkw-Fahrerin ihren Pkw in einer eingezeichneten Parkfläche in Höhe des Anwesens Hauptstraße 161 in Weißenthurm ab. Als sie gegen 15:15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am linken Außenspiegel fest. Vermutlich kollidierte ein Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren mit dem parkenden Pkw. Zum Unfallverursacher liegen bislang keine Hinweise vor.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Verkehrsunfallflucht - Mülheim-Kärlich, Industriestraße 4

Am 21.09.2019 gegen 15:00 Uhr stellte ein Pkw-Fahrer seinen Pkw auf dem Parkplatz des Action-Marktes im Industriegebiet Mülheim-Kärlich ab. Als er gegen 16:00 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung im Heckbereich fest. Vermutlich kollidierte ein Verkehrsteilnehmer beim Ausparken mit dem parkenden Pkw. Zum Unfallverursacher liegen bislang keine Hinweise vor.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Strafanzeigen

Körperverletzungsdelikt in Diskothek - Andernach, Koblenzer Straße

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:55 Uhr entwickelte sich in einer ortsansässigen Diskothek ein Streitgespräch zwischen zwei Männern. Im Verlauf des Streitgesprächs schlug einer der Männer seinem 21-jährigen Kontrahenten mit der Faust unvermittelt ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit. Dieser dürfte sich in Begleitung einer Frau befunden haben, welche auch Auslöser des Streits gewesen sein soll. Auch zur Frau liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Auseinandersetzung vor einer Diskothek - Andernach, Koblenzer Straße

Am Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr wurden der Polizeiinspektion Andernach zeitgleich zwei Schlägereien in und vor einer ortsansässigen Diskothek gemeldet, die sich im weiteren Verlauf auf den angrenzenden Parkplatz und die Koblenzer Straße verlagerten. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort herrschte unter den Beteiligten eine angespannte, verbalaggressive Stimmung, die durch Trennung beider Parteien zeitnah entspannt werden konnte. Im Rahmen der anschließenden Sachverhaltsaufnahme wurden mehrere Körperverletzungsdelikte angezeigt, deren Abläufe weiterer Ermittlungen bedarf. Insgesamt wurden bei der Schlägerei drei Personen durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet. Den beteiligten Personengruppen wurde nach der Sachverhaltsaufnahme ein Platzverweis erteilt, dem sie auch unvermittelt nachkamen. Ferner wurden während des Einsatzes zwei eingesetzte Beamten vor der Diskothek durch eine unbeteiligte, 28-jährige Frau aus dem Kreis Altenkirchen mehrfach mit dem ausgestreckten Mittelfinger bedacht, sodass gegen diese ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Sonstiges

Fahren ohne Fahrerlaubnis - Andernach, Moltkestraße

Am 20.09.2019 um 20:35 Uhr kontrollierten Beamte hiesiger Dienststelle einen Zweiradfahrer in der Moltkestraße in Andernach. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem mitgeführten Zweirad um ein Leichtkraftrad handelte. Die erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse A1 konnte der 35-jährige Zweiradfahrer nicht vorweisen. Daher wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Der Roller wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Mit gefälschten Kennzeichen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Andernach, Stadtgebiet

Am 21.09.2019 um 11:57 Uhr bestreifte eine Streifenwagenbesatzung hiesiger Dienststelle einen Parkplatz in Andernach. Hierbei konnte ein parkender Pkw festgestellt werden, an dem ein gefälschtes Prüfsiegel und gefälschte Zulassungsplaketten angebracht waren. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte vor Ort ebenfalls ermittelt werden. Wie sich herausstellte, war dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis, nutzte seinen nicht zugelassenen Pkw aber, um zu seiner Arbeitsstelle zu kommen. Hierzu druckte er sich zwei Zulassungsplaketten und ein Prüfsiegel aus, klebte diese auf zwei erworbene, nicht ausgegebene Kennzeichen und brachte diese am Pkw an. Der Pkw-Schlüssel wurde daraufhin sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Sauter, PHK

Telefon: 02632/921-0

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de

Homepage der PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell