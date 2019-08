Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Schlafender Mann per Haftbefehl gesucht

Halberstadt (ots)

Am Donnerstag, den 15. August 2019 stellte eine Streife der Bundespolizei gegen 07:00 Uhr im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Bahnhof Halberstadt einen 24-jährigen Mann fest. Er schlief im Wartebereich des Bahnhofes vor einem Bäckereigeschäft. Die Frage, ob er Hilfe benötige, wurde durch ihn verneint. Da er keine Ausweisdokumente bei sich führte, nahmen die Bundespolizisten ihn zwecks Personalienfeststellung mit auf die Dienststelle am Bahnhof Halberstadt. Nachdem die Identität des Mannes feststand, überprüften die Beamten seine Personalien auch im polizeilichen Informationssystem. Dabei stellte sich heraus, dass er per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg, Zweigstelle Halberstadt gesucht wurde. Im Mai dieses Jahres wurde er vom Amtsgericht Halberstadt wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 700 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen verurteilt. Da er lediglich einen Teil seiner Geldstrafe beglich, folgte im Juli der Haftbefehl. Die Bundespolizisten sprachen ihm die Festnahme aus. Auch am gestrigen Vormittag konnte er die verbliebenen 420 Euro nicht aufbringen und wurde durch eine Streife des Polizeirevieres Halberstadt in die Justizvollzugsanstalt Volkstadt überführt, wo er die nächsten 42 Tage verbringen wird.

