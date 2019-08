Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.08.2019 mit einem berichtigtem Beitrag aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Großrinderfeld: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten -Berichtigung des Sachverhalts- Am Freitag, gegen 13.45 Uhr, fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Ford Transit aus dem Industriegebiet Gerchsheim auf die K 2811. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer aus Richtung Schönfeld kommenden 51-jähigen Fahrerin eines Opel Meriva. Obwohl die Frau noch versuchte auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt, die Opelfahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden beträgt ca. 20.000 Euro. Außer zwei Polizeistreifen waren 33 Mann der Feuerwehren Großrinderfeld am Unfallort. Die K 2811 war zur Unfallaufnahme bis 15.30 Uhr voll gesperrt.

