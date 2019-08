Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.08.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach-Neckarelz: Mehrere Personen randalierten

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am Mittwoch, um circa 23 Uhr die Polizei nachdem er mehrere Personen in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach beobachtete, wie diese an einer dortigen Baustelle randalierten. Sie warfen Schilder und noch verpackte Pflastersteine auf die Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Gruppe verlief erfolglos. Die Beamten räumten die Teile wieder von der Fahrbahn. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise zu den Randalierern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach zu wenden.

