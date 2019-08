POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.08.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn, Teil 2

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Einbruch in Wohnung

Bargeld, Wertgegenstände und Schmuck im sechsstelligen Bereich entwendeten Einbrecher am Donnerstag in Heilbronn. Die Täter stiegen, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 23.30 Uhr, über eine Balkontür in das Erdgeschoß eines Hauses in der Straße Im Stahlbühl ein. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen und öffneten einen Tresor. Den Schlüssel für den Tresor fanden die Langfinger im Büro der Geschädigten. Aus dem Tresor wurde Schmuck und sonstige Wertgegenstände entwendet. Dies war der zweite, der Polizei bekannt gewordene Einbruch in der Straße am Stahlbühl am Donnerstag. Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich mit dem Polizeirevier Heilbronn, unter der Telefonnummer 07131 1042500, in Verbindung setzen.

Ilsfeld: Hoher Schaden nach Brand in einer Trafostation

Ein technischer Defekt war möglicherweise der Grund für den Brand einer Trafostation in der Ilsfelder Straße Bustadt. Gegen 7.10 Uhr, am Freitagmorgen wurde zunächst eine Rauchentwicklung aus dem Häuschen gemeldet. Kurze Zeit später stand es in Vollbrand. Die Feuerwehr Ilsfeld war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz. Eine angrenzende Firma wurde vorsorglich geräumt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die angrenzende Firma hatte durch den Brand komplette Stromausfall der bis zur Reparatur andauert.

