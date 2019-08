Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer in Gartenhütte/ Einbruch in Taxi und Pkw/ Von der Feier ins Gewahrsam/ Quad gestohlen/ Beim Geldabheben bestohlen

Lüdenscheid (ots)

Aus unbekannter Ursache entzündeten sich an Sonntagmorgen Im Volksfeld Gegenstände in einer Gartenhütte. Zeugen löschten den Brand um 2.40 Uhr mit dem Gartenschlauch.

Unbekannte haben am Sonntagabend ein an der Grabenstraße abgestelltes Taxi aufgebrochen und das Taxiportemonnaie gestohlen. Zwischen 21.30 und 23.55 Uhr wurde die Scheibe der Fahrertür aufgehebelt. Um 21.10 Uhr wurden an Straße Lindenau zwei Personen überrascht, die versuchten, eine Pkw-Scheibe aufzuhebeln. Der Inhaber sah aus dem Fenster zwei Personen, die sich an seinem auf der Grundstückseinfahrt stehenden Pkw zu schaffen machte. Die Unbekannten bemerkten den Mann und flüchteten in Richtung Hasleystraße. Es entstand Sachschaden an der Tür.

Um an Kleingeld zu gelangen, das im Fahrzeuginneren lag, hat ein Unbekannter am Sonntagabend auf dem Parkplatz Oberstadttunnel die Beifahrertürscheibe eines schwarzen Daimler Dodge RAM 1500 eingeschlagen. Der Schaden an dem Fahrzeug liegt um ein Vielfaches höher.

Eine Feier am Vogelberger Weg endete am Sonntagmorgen für einen 20-jährigen Lüdenscheider im Gewahrsam der Polizei. Die Polizei hatte bereits einige Zeit zuvor Platzverweise gegen sechs alkoholisierte Personen ausgesprochen. Gegen 5 Uhr krakelten sie immer noch am Vogelberg herum. Äußerst widerwillig folgten sie dem neuen Platzverweis. Der 20-Jährige war überhaupt nicht einverstanden, schrie durch die Nacht, schmiss den Polizeibeamten einen Schwall von Schimpfworten und Beleidigungen entgegen und drohte mit Schlägen. Darauf fesselte die Polizei den jungen Mann, der sich auch dagegen zur Wehr setzte, und steckte ihn für den Rest der Nacht ins Gewahrsam. Auf der Wache wurde eine Blutprobe genommen. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Am Freitagabend wurde an der Lösenbacher Landstraße ein Quad gestohlen. Der Bestohlene hatte sein Fahrzeug am Sonntag vor einer Woche wegen einer Panne auf einem Firmenparkplatz abgestellt. Zeugen meldeten sich später und berichteten, dass das Quad gegen 17.30 Uhr mit einem Geländewagen in Richtung Kreishaus abgeschleppt worden sei. Das Gefährt (ein Her Chee Rc vom Typ ATV-220 trägt das Kennzeichen MK-MM 595.

Beim Geldabheben an einem Geldautomaten wurde einer Kundin am Samstag die Brieftasche gestohlen. Während sie kurz nach 13 Uhr den Automaten am Rathausplatz bediente, legte sie ihr Portemonnaie neben sich auf die Ablage. Einen Augenblick später war die Börse weg.

