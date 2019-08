Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hauseigentümer überrascht Einbrecher

Halver (ots)

Ein nach Hause kommender Hausbesitzer hat am Donnerstagmittag um 12.44 Uhr an der B 229 in Eichholz einen Einbrecher in seiner Wohnung erwischt. Als er in den Flur kam, hörte er lautes Poltern und sah hinter einer Glastür einen Umriss. Als er aus dem Fenster schaute, sah er eine Person nach links in den Wald rennen.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Daran war auch ein Hubschrauber beteiligt. Die Suche verlief ohne Ergebnis. Es müssen mehrere Täter beteiligt gewesen, denn der gesichtete Unbekannte flüchtete ohne Gepäck. Es fehlen jedoch unter anderem Bargeld und diverse Werkzeuge. Die Täter müssen ein Kellerfenster aufgebrochen haben. Sie durchwühlten mehrere Räume und öffneten mit Gewalt einen Tresor.

Der weglaufende Täter ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und dürfte Anfang bis Mitte 30 sein. Er trug einen schwarzen Vollbart, eine blaue Kappe, ein schwarzes Oberteil, eine kurze, blaue Hose und schwarze Schuhe. Möglicherweise waren die Einbrecher mit einem Fahrzeug vor Ort. Hinweise bitte an die Polizei in Halver, Telefon 9199-0.

