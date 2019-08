Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zug kracht in Lauterecken-Grumbach in Baumstamm

Kaiserslautern (ots)

Am 08. August 2019 gegen 17.00 Uhr fuhr eine Regionalbahn auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken-Grumbach kurz vor der Ortschaft Otterbach in einen, auf den Gleisen liegenden Baumstamm. Dieser war zuvor abgebrochen und auf die Gleise gefallen. Die Regionalbahn war mit circa 90 Reisenden besetzt. Die Reisenden wurden durch einen, sich im Zug befindlichen Polizeibeamten aus der Regionalbahn evakuiert und zum nahegelegenen Bahnhof Otterberg gebracht. Dort konnten sie kurze Zeit später die Fahrt fortsetzen. Der Zugführer erlitt einen Schock und begab sich zur Behandlung in das Westpfalzklinikum. Wie hoch der Sachschaden an der Regionalbahn und den Gleisen ist, kann derzeit nicht beziffert werden. Die Strecke blieb bis heute um 12:00 Uhr gesperrt. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern führt die weiteren Ermittlungen.

