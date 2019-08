Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Einladung zu einer gemeinsamen Pressekonferenz der Polizeidirektion Göttingen und der Staatsanwaltschaft Göttingen

Göttingen (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren, am heutigen Tag wurden unter der Führung und Koordination der Polizeidirektion Göttingen umfangreiche Polizeimaßnahmen in neun Bundesländern sowie in Litauen und Kroatien durchgeführt. Hintergrund ist ein Cybercrime-Ermittlungsverfahren wegen Straftaten im Bereich des Kriegswaffenkontrollgesetzes, des Waffengesetzes, des Sprengstoffgesetzes und des Betäubungsmittelgesetzes. Die Federführung des internationalen Großeinsatzes mit circa 1.000 beteiligten Kräften lag bei der Zentralen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen sowie der Zentralstelle Internet- und Computerkriminalität (Cybercrime) der Staatsanwaltschaft Göttingen. Um Sie über die Hintergründe, die Durchführung und die Ergebnisse des Einsatzes zu informieren, möchten wir Sie hiermit zu einer Pressekonferenz am Dienstag, 20. August 2019, ab 14:00 Uhr im Dienstgebäude der Polizeiinspektion Göttingen, Otto-Hahn-Straße 2, 37077 Göttingen einladen. Teilnehmer der Pressekonferenz sind

- Uwe Lührig, Polizeipräsident der Polizeidirektion Göttingen, - Kriminaldirektor Mathias Schroweg, Leiter der Zentralen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen, - Polizeioberrätin Maren Jäschke, Leiterin des Dezernates 01 der Polizeidirektion Göttingen - Oberstaatsanwalt Dr. Ingo Rau, Leiter der Zentralstelle Internet- und Computerkriminalität (Cybercrime) der Staatsanwaltschaft Göttingen und - Staatsanwalt Dr. Ehsan Kangarani, Zentralstelle Internet- und Computerkriminalität (Cybercrime) der Staatsanwaltschaft Göttingen.

Zur Vorbereitung der Pressekonferenz bitten wir im Falle einer Teilnahme bis 13:00 Uhr um eine telefonische Rückmeldung unter 0551 491 - 1004.

