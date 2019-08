Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Wohnhaus + Unbekannte entwenden Hundehütten von städtischem Grundstück

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum von Samstagabend (17.08.19), 18:30 Uhr, bis Sonntagmorgen (18.08.19), 09:30 Uhr, haben bisher noch unbekannte Täter in der Straße "Hoher Weg" in Basbeck eine Fensterscheibe eingeschlagen. Nachdem sie dieses dann öffnen konnten, stiegen sie in das zurzeit leerstehende Einfamilienhaus ein. Ob die Täter Diebesgut erlangen konnten, steht noch nicht abschließend fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Hemmoor (04771 / 6070) zu wenden.

Unbekannte entwenden Hundehütten von städtischem Grundstück

Cuxhaven. Im Zeitraum zwischen dem 03.08.-17.08.2019 entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Hundezwinger insgesamt acht Hundehütten (je 1 x 1,50 m) des Cuxhavener Tierheims von einem städtischen Grundstück in der Küstriner Straße in Altenwalde (ehem. Munitionsdepot). Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib der Hundehütten machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

