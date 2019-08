Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 18. August 2019

Cuxhaven (ots)

++++++++++

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

BAB 27. Ein Verkehrsteilnehmer meldete am frühen Samstagmorgen, den 17. August 2019, einen Pkw Audi, der in Schlangenlinie auf der A 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven geführt wurde. Das Fahrzeug sei zuvor auf der A 27 bereits in der Gemarkung Schwanewede gegen die Mittelschutzplanke gestoßen. Das Fahrzeug konnte schließlich im Bereich der Anschlussstelle Loxstedt-Stotel durch Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Geestland angehalten werden. Der Fahrzeugführer, ein 34-jähriger Bremer, schien deutlich unter Alkoholeinfluss zu stehen. Ein Atemalkoholtest wurde abgelehnt. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten des Weiteren fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Das genutzte Fahrzeug, an dem ein Schaden von ca. 8.000 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

++++++++++

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Wurster Nordseeküste - OT Paddingbüttel. Mit einem Motorroller war am Samstagmorgen, den 17. August 2019, ein 17-Jähriger aus der Wurster Nordseeküste, Bereich Wremen/Dorum, gegen 07.45 Uhr in Paddingbüttel unterwegs. Er wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass er mit einem Motorroller mit der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h unterwegs war, der seinem Vater gehört. Zum Führen eines solchen Rollers ist die Klasse AM erforderlich. Der junge Mann war allerdings noch nicht im Besitz einer solchen Fahrerlaubnis. Zudem wurde bei ihm eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet. Gegen den Vater, den Halter des Fahrzeugs, wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

++++++++++

26-Jährige berauscht am Steuer

Geestland - OT Dorum. Am Samstag, den 17. August 2019, etwa gegen 19.20 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Geestland einen VW Polo in Dorum. Während der Kontrolle konnten bei der 26-jährigen Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste konkrete Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Alkohol und vermutlich Betäubungsmittel erlangt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert unterhalb der 0,5-Promille-Grenze. Da sich die junge Frau zunächst weigerte, einen freiwilligen Urintest durchzuführen, wurde die Entnahme einer Blutprobe durch die eingesetzten Beamten angeordnet. Ein später durch die Fahrzeugführerin durchgeführter Urintest mit positivem Ergebnis bestätigte den Verdacht der Beamten. Die junge Frau muss sich nun wegen eines Straf- und eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens vor Gericht verantworten.

++++++++++

Feuer im Heizungsraum mit einer leicht verletzten Person

Geestland - OT Imsum. Am Freitag, den 16. August 2019, brach gegen 19.55 Uhr ein Feuer im Heizungsraum eines Wohnhauses in der Wurster Landstraße aus. Bei den von einer Hausbewohnerin durchgeführten Löscharbeiten wurde die 47-Jährige durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden beträgt ca. 30.000,- Euro. Durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Langen und Imsum wurde der Brand gelöscht. Zum jetzigen Zeitpunkt der polizeilichen Ermittlungen ist die Brandursache noch ungeklärt. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.

++++++++++

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Loxstedt-Stotel. Am Samstag, den 17. August 2019, befuhr ein 21-jähriger Hagener um 18.10 Uhr mit seinem Pkw BMW die Burgstraße in Loxstedt-Stotel aus Richtung L 135 kommend. In Höhe Haus-Nr. 15 übersah der 21-Jährige einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW und fuhr ungebremst auf diesen auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 14.000.- Euro. Der 21-Jährige, wie auch seine Beifahrerin, blieben unverletzt.

++++++++++

Schlägerei bei der Wiesenfete

Lamstedt-Hackermühlen. Vor dem Gelände der Wiesenfete in Lamstedt-Hackemühlen kam es am Sonntagmorgen, kurz nach 02.00 Uhr, zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Von einem 17-jährigen Hemmoorer wurde dabei auch ein Baseballschläger eingesetzt. Die Security der Wiesenfete sowie die hinzu gerufenen Polizeibeamten beendeten die Auseinandersetzung. Alle drei Männer trugen leichte Verletzungen davon. Dem alkoholisierten Hemmoorer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen und der Baseballschläger sichergestellt. Anschließend wurde er in die Obhut eines Betreuers übergeben.

++++++++++

Gelddiebstahl durch Bettlerin

Lamstedt und Lauhmühlen. In Lamstedt und Lauhmühlen gingen am Samstag, den 17. August 2019, mehrere Personen mit südosteuropäischem Aussehen von Haus zu Haus und bettelten um Geld. Ein 79-jähriger Lamstedter wollte gegen 14.15 Uhr einer Frau Geld geben, die mit ihrer kleinen Tochter in der Straße "Auf den Schmaläckern" an seiner Haustür geklingelt hatte. Dabei entwendete die Frau in einem günstigen Moment ca. 50 Euro aus der Geldbörse des Mannes und verschwand mit ihrer Tochter.

Hinweise bitte an die Polizei in Lamstedt, Tel.: 04773/310 oder an die Polizei Hemmoor, Tel.: 04771/6070.

++++++++++

Fahren unter Drogeneinfluss

Lamstedt. Am Samstagmorgen, den 17. August 2019, kontrollierten Beamte der Hemmoorer Polizei einen 30-jährigen Einwohner der Börde Lamstedt. Der 30-Jährige befuhr zuvor mit seinem Pkw die B 495 in Lamstedt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann zuvor Marihuana konsumiert hatte. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und von der Polizei die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwartet nun neben einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein Fahrverbot sowie ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

++++++++++

Straßenverkehrsgefährdung durch rücksichtslosen Autofahrer

Hemmoor. Einen Schutzengel hatte am Samstag, den 17. August 2019, kurz vor 12.00 Uhr, ein Wingster Bürger. Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad an der Ampel für Fußgänger und Radfahrer vor dem "Marktkauf" über die B 73 in Hemmoor. Obwohl die Ampel für den Fahrzeugverkehr auf der B 73 Rotlicht anzeigte und schon mehrere Fahrzeuge angehalten hatten, fuhr ein schwarzer VW Touran mit CUX-Kennzeichen in Richtung Hamburg weiter. Nur mit größter Mühe konnte der Wingster einen Unfall vermeiden. Gegen den bisher noch unbekannten Fahrzeugführer wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor, Tel.: 04771/6070, zu melden.

++++++++++

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Wingst. Am Samstag, den 17. August 2019, wollte eine 87-jährige Hemmoorerin mit ihrem Pkw kurz vor 12.00 Uhr von einer Bushaltestelle in der Stader Straße, Wingst, auf die B 73 einfahren. Hierbei übersah sie den Pkw eines 75-Jährigen aus dem Landkreis Lüneburg, der die B 73 in Richtung Cadenberge befuhr. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die Beifahrerin des Lüneburgers leicht verletzt und musste per Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 5.000.- Euro.

++++++++++

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Cadenberge

Cadenberge. Am Samstag, den 17. August, kurz vor 12.00 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Brandenburger mit seinem Pkw auf der Breslauer Straße in Cadenberge. Er wollte in den Heideweg fahren und musste dafür die bevorrechtigte Straße "Alter Postweg" überqueren. Hierbei übersah er den Pkw einer 18-jährigen Cadenbergerin, die den "Alten Postweg" in Richtung Cadenberge, Ortsmitte, befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden die Cadenbergerin sowie ihr 19-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

++++++++++

Diebstahl von mehreren Hundehütten

Cuxhaven-Altenwalde. Im Zeitraum vom 03. bis 08. August 2019 zerschnitten bislang unbekannte Täter einen Maschendrahtzaun des ehemaligen Munitionsdepots in der Küstriner Straße und gelangten auf das städtische Gelände. Von diesem wurden acht Hundehütten des ehemaligen Bundeswehrstandortes entwendet.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Altenwalde, Tel. 04723/500380, oder der Polizei in Cuxhaven, Tel. 04721/573-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

++++++++++

Versuchter Diebstahl aus Parkscheinautomat

Cuxhaven-Sahlenburg. Am Sonntagmorgen, den 18. August 2019, versuchten bislang unbekannte Täter gegen 01.10 Uhr einen Parkscheinautomaten in der Oskar-von-Brock-Straße aufzubrechen. Dieses misslang und die Täter entfernten sich vom Tatort.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Cuxhaven, Tel. 04721/573-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

++++++++++

