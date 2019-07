Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140719-656: Mit Luftgewehr angeschossen

Reichshof (ots)

Vermutlich von einem Luftgewehr ist eine 58-jährige Reichshoferin am Sonntag (14.Juli) getroffen worden.

Die 58-jährige ging nach eigenen Angaben um 3:10 Uhr vom Dorfplatz in Mittelagger in Richtung Dorfstraße / Eckenhagener Straße. Als sie dort die Straße überqueren wollte, spürte sie plötzlich einen stechenden Schmerz in ihrem Oberschenkel.

Die hinzugezogene Polizei stellte ein kleines Loch in der Hose und und kleine blutende Wunde fest. Die Verletzung könnte dem Anschein nach von einem Luftgewehrprojektil verursacht worden sein. Es handelte sich um eine leichte Verletzung, so dass die 58-Jährige keinen Rettungswagen benötigte und selbständig einen Arzt aufsuchen konnte.

Derzeit hat die Polizei keine Hinweise auf den Verursacher. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

