Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140719-654: Bargeld gestohlen - Täter hebelten Fenster auf

Hückeswagen (ots)

Eine Geldkassette mit Bargeld erbeuteten Diebe, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12. Juli) in ein Büro in der Straße "Mühlenberg" eingedrungen sind. Die Täter hebelten ein Fenster auf und schafften es so in die Büroräume. Dort öffneten sie gewaltsam einen Schrank und stahlen eine Geldkassette mit Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

