Am Dienstag (9. Juli 2019) gegen 13.10 Uhr fuhr ein 75-jähriger Mann aus Geldern in einem Mercedes Citan auf der Klever Straße (Bundesstraße 9) in Richtung Geldern. In einer Kurve in der Nähe der Kölner Straße geriet der 75-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Eine 67-jährige Frau aus Issum kam dem 75-Jährigen in einem Skoda entgegen und versuchte ihm auszuweichen. Der Mercedes stieß mit der vorderen linken Ecke gegen die hintere linke Seite des Skoda. Der Skoda drehte sich und rutschte in einen Graben. Der Mercedes rollte nach dem Zusammenstoß über eine Strecke von rund 850 Meter über den linken Standstreifen. Dadurch geriet etwa 550 Meter hinter dem Ort des Zusammenstoßes ein rund 2,5 Meter langes Stück Grünstreifen in Brand. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Die 67-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 75-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B9 war für etwa 30 Minuten in Richtung Krefeld gesperrt. An der Unfallstelle gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100km/h. (ME)

