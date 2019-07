Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wohnungseinbruch

Schmuck, Handy, Zigaretten und alkoholische Getränke entwendet

Kleve (ots)

Am Dienstag (9. Juli 2019) zwischen 5.30 und 17.00 Uhr hebelten unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus an der Nassauerallee eine Wohnungstür im ersten Stock auf. Die Täter entwendeten etwa 40 Flaschen Whisky und Wodka, die für eine Party bestimmt waren, sowie fünf Ringe, ein Handy und Zigaretten aus der Wohnung.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

