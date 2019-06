Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Spiegel abgefahren?

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine ärgerliche Überraschung hat ein Mann aus dem Landkreis am Montagnachmittag in Hochspeyer erlebt. Der 36-Jährige hatte nach eigenen Angaben seinen Opel Astra gegen 15 Uhr in der Hauptstraße in Höhe des Hauses Nummer 71 ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkt. Als er etwa drei Stunden später zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er die "Bescherung": Ein anderes Auto war in der Zwischenzeit offenbar zu dicht an dem Opel vorbeigefahren und hatte den Außenspiegel auf der Fahrerseite "abrasiert". Gehäuse und Glas des Spiegels wurden dabei beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich zu melden. Nach ihm wird gesucht. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150. |cri

