Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: Verkehrsunfallflucht in der Rheinaue - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich bereits am letzten Freitag (13.12.2019) in der Rheinaue ereignet haben soll. Ein 35-jähriger Fahrradfahrer befuhr nach eigener Aussage dort gegen 13:10 Uhr den gemeinsamen Rad- bzw. Fußweg zwischen dem Japanischem Garten und dem Blindengarten. Hier überholte er einen weiteren Radfahrer, der während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte. Im Vorbeifahren kam es zu einem Wortwechsel, welcher den 35-Jährigen dazu veranlasste sein Fahrrad abzubremsen und schließlich zum Stehen zu bringen. Dies erkannte der zweite Radfahrer offenbar zu spät und fuhr auf das nun vor ihm stehende Fahrrad auf, welches dabei beschädigt wurde. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 35-Jährige leicht verletzt wurde. Der bislang Unbekannte, der wie folgt beschrieben wird, flüchtete anschließend:

- etwa 30 Jahre alt, schlank, rote Haare, trug Kapuzenjacke

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten mögliche Zeugen des Unfalls bzw. der Auseinandersetzung sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

