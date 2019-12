Polizei Bonn

POL-BN: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Lannesdorf

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bonn-Lannesdorf wurden am Montagnachmittag zwei Autofahrer schwer verletzt. Um 17:05 Uhr bog ein 35-jähriger Mann mit seinem Pkw von einem Privatgrundstück auf die Mallwitzstraße ab. Dabei übersah er ein von links kommendes Auto eines 82-Jährigen. Beide Autos stießen zusammen. Dabei wurden beide Fahrer so schwer verletzt, dass sie mit Rettungstransportwagen zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser gebracht wurden. Die Autos der Verletzten wurden mit Abschleppwagen abtransportiert. Bei dem Unfall wurde außerdem ein geparkter Pkw beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 17.500 Euro.

