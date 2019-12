Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Körperverletzungsdelikt in der City - 26-Jähriger verletzt

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 36 der Bonner Polizei ermittelt derzeit wegen eines Körperverletzungsdeliktes, bei dem ein 26-Jähriger am späten Freitagabend auf der Sternstraße verletzt wurde.

Zur Tatzeit gegen 23:45 Uhr kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einem zunächst verbalen Streit, in dessen Verlauf ein 22-Jähriger sowie ein bislang noch unbekannter Mittäter einen 26-Jährigen mehrfach geschlagen und getreten haben sollen. Der 26-Jährige wurde dabei verletzt, vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und dann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-jährige Tatverdächtige wurde einige Zeit nach dem Tatgeschehen in der Bonner Innenstadt angetroffen und ins Polizeipräsidium gebracht. Nach ersten Ermittlungen wurde er wieder entlassen, da keine Haftgründe für ihn vorlagen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern derzeit noch an. Das zuständige Kriminalkommissariat 36 bittet mögliche weitere Zeugen des Geschehens, sich unter 0228 15-0 zu melden.

