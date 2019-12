Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Vilich: Brand in Mehrfamilienhaus - 28-Jähriger schwerstverletzt

Bonn (ots)

In den Abendstunden des 14.12.2019 wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße in Bonn-Vilich alarmiert.

Gegen 17:45 Uhr wurde über Notruf ein Brand in einer Wohnung im Erdgeschoss des Hauses gemeldet. Die Feuerwehr brachte das Brandgeschehen unter Kontrolle. Aus der von dem Brand betroffenen Wohnung konnte der 28-jährige Bewohner schwerstverletzt gerettet werden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in eine Spezialklinik gebracht. Mehrere weitere Bewohner des Hauses wurden evakuiert, konnten aber später in ihre Wohnungen zurückkehren.

Das zuständige Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

