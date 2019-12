Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: 70-Jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Bonn (ots)

Bislang unklar ist der genaue Ablauf eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntag (15.12.2019) auf der Offenbachstraße in Bad Godesberg ereignete. Gegen 13:40 Uhr war ein 70-jähriger Mann dort von einen Zeugen am Boden liegend vorgefunden worden. Der Mann war ohne Bewusstsein. Offenbar war er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrrad gestürzt. Vor Ort wurde der 70-Jährige von Rettungskräften versorgt und unter Reanimation in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Nachmittag verstarb.

Das Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer den Unfall bzw. den Sturz des Mannes beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

