POL-BN: Euskirchen: Versuchtes Tötungsdelikt in Mechernich - Mordkommission ermittelt - Haftbefehl gegen 33-jährige Frau

In Untersuchungshaft befindet sich seit Samstag eine 33-jährige Frau, die am Freitag (13.12.2019) nach einem häuslichen Streit in der Straße Oberburg in Mechernich ihren 40-jährigen Lebensgefährten mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Sie wurde noch am Tatort festgenommen. Der Mann befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission unter Leitung von KHK Norbert Lindhorst in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Martin Kriebisch die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen. Die 33-Jährige wurde am Samstag einen Haftrichter vorgeführt, der sie wegen des Verdachts des versuchten Totschlages in Untersuchungshaft schickte.

