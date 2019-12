Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: 28-jähriger Radfahrer machte einfach alles falsch

Bonn (ots)

Ein 28-Jähriger rief in der Nacht zu Dienstag (17.12.2019) die Bonner Polizei auf den Plan. Gegen 03:00 Uhr fiel den Beamten ein Radfahrer in Bonn-Beuel auf, der das Rotlicht einer Ampel missachtete. Ein Streifenteam der City-Wache wollte den Radler anhalten. Hierzu hielten die Beamten an der Kreuzung Gottfried-Claren-Straße/Hermannstraße an, da der 28-Jährige sich über den Gehweg der Hermannstraße der Kreuzung näherte. Plötzlich fuhr der Mann mit seinem E-Bike vom Gehweg auf die Fahrbahn und gegen den dort stehenden Streifenwagen, den er dabei beschädigte. Anschließend radelte er unerlaubt von der Unfallstelle davon. Seine zügige Flucht endete auf der Rheindorfer Straße, wo er von einem weiteren Streifenteam angehalten werden konnte. Schon beim Absteigen setzte er allerdings zur fußläufigen Flucht an, die die Beamten jedoch im Ansatz beenden konnten. In seinem Rucksack führte der 28-Jährige darüber hinaus Amphetaminpulver und eine Feinwaage mit. Da er zugab, kürzlich von der Droge konsumiert zu haben, wurde auch ein Drogenvortest bei ihm durchgeführt, der positiv ausfiel. Damit nicht genug, war auch das mitgeführte E-Bike zur Fahndung ausgeschrieben, da es als gestohlen gemeldet worden war. Nachdem ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde, durfte der 28-Jährige nach Hause. Neben Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Rotlichtverstoßes und Trunkenheit im Verkehr erwarten ihn Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Hehlerei und Drogenbesitzes.

