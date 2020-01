Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Einbruch in Wohnhaus, Schmuck gestohlen

Korbach (ots)

Am späten Freitagabend brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Frankenberg ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Bewohner verließen ihr Haus in der Gemündener Straße am Freitagabend gegen 19.00 Uhr. Als sie kurz nach Mitternacht nach Hause kamen, mussten sie feststellen, dass bei ihnen eingebrochen wurde.

Die Täter hatten eine Tür aufgehebelt und konnten so in das Gebäude gelangen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse. Sie stahlen Schmuck und konnten unerkannt flüchten. Die Höhe des Diebesgutes steht noch nicht fest, der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

