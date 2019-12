Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bei Einbruch in Lager Feuerwerkskörper entwendet

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 19.12.19, 20:00 Uhr bis Freitag, 20.12.19, 08:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle auf der Groenlandstraße im Emmericher Ortsteil Elten. Bislang unbekannte Täter gelangten zunächst durch Entfernen des Schlosses eines Rolltores auf das Gelände. Dort wurde eine Doppelflügeltür zum Lager geöffnet. Sämtliche Scheiben, die sich an der Gebäudefront befanden, wurden mittels Folie gegen Sicht von außen abgeklebt. Im Anschluss entwendeten die Täter mehrere Paletten mit Feuerwerkskörpern. Aufgrund der Größe und des Gewichtes sind diese vermutlich mit einem LKW oder mehreren Kleintransportern abtransportiert worden. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter der Nummer 02822/7830.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell