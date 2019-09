Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190912-3: Tresor gestohlen/ Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (11. September) sind Unbekannte in eine Halle auf der Röntgenstraße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Inhaber einer Firma stellte Mittwochmorgen den Einbruch in seine Firmenräume fest. Unbekannte öffneten gewaltsam ein Hallentor und gelangten so ins Innere. Sie hebelten mehrere Bürotüren auf und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Ein Zeuge gab den Beamten vor Ort an, er habe zwischen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr vier Männer auf dem Gelände gesehen. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den Personen machen? Wer hat im Tatzeitraum ein Fahrzeug in der Röntgenstraße bemerkt? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell