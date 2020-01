Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf-Battenfeld - Unbekannte brechen in Sportlerheim ein

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter erneut in das Sportlerheim in Battenfeld ein.

Die Täter gelangten auf das Gelände des Sportvereins, hebelten ein Fenster des Sportlerheims auf und konnten so in das Gebäude einsteigen. Dort durchsuchten sie Schränke und andere Behältnisse. Die Täter fanden offensichtlich kein für sie geeignetes Diebesgut und mussten daher ohne Beute flüchten. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro.

Bereits in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember 2019 hatten Unbekannte in das Sportlerheim eingebrochen und einen Fernseher, einen Beamer sowie Bargeld gestohlen. Die Polizei prüft, ob zwischen den Einbrüchen ein Zusammenhang besteht.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

