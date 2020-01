Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zigarettenautomaten aufgesprengt

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte sprengten in der Zeit zwischen Samstag, 4. Januar, 19 Uhr, und Sonntag, 5. Januar, 12.30 Uhr, zwei Zigarettenautomaten in Höhe der Bushaltestelle Vogelsang sowie an der Ecke Mansfelder Straße/Rudolf-Breitscheid-Straße auf. Es wurden in beiden Fällen eine unbekannte Menge an Bargeld und Zigarettenschachteln entwendet. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird auf zirka 2000 Euro beziffert. Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei Hamm unter 02381 916-0 anzurufen.(hei)

