Ort: Stadtgebiet Wiesbaden Zeit: 13.07.19, 19.00 Uhr bis 14.07.2019, 04.00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Kräfte der Stadtpolizei Wiesbaden und der Landespolizei gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt zwischen 19.00 und 04.00 Uhr durch. Die Einsatzkräfte waren sowohl uniformiert als auch in zivil unterwegs und kontrollierten dabei etwa 30 Personen. Aufgrund des hohen Besucheraufkommens auf dem Schiersteiner Hafenfest war eine Unterstützung der dort eingesetzten Beamten erforderlich. Bei einer Kontrolle am Stadtarchiv konnte bei einem 20-Jährigen ein gestohlenes Handy aufgefunden werden - gegen diesen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei eingeleitet, das Handy wurde sichergestellt.

