Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: 88-jähriger aus Dotzheim vermisst

Wiesbaden (ots)

Seit Freitag, 21:30 h, wird aus einem Altenpflegeheim in Wiesbaden-Dotzheim der 88-jährige Johann Theodor Zeimetz vermisst. Herr Zeimetz ist, bedingt durch eine Erkrankung, nicht bewusst, dass er in dem Pflegeheim untergebracht ist. Vermutlich aus diesem Grund hat er dieses verlassen und ist unbekannten Aufenthaltes. Er wird als 1,83 m groß, sehr schlank und mit grauem Haar beschrieben. Herr Zeimetz geht in gebückter Haltung, ist sonst aber gut zu Fuß. Über die Bekleidung des Herrn Zeimetz können aktuell nur vage Angaben gemacht werden. Möglicherweise ist er mit einer grünen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet, eventuell auch mit Schlafanzug oder anderer Bekleidung. Bei Antreffen des Vermissten oder Hinweisen zu seinem aktuellen Aufenthaltsort bitte Nachricht an das 3. Polizeirevier (0611/345-2340) oder jede andere Polizeidienststelle.

Hartmut Schüdde, PHK KvD PD Wiesbaden

