Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Schuß auf Parkplatz des Berufskolleg

Recklinghausen (ots)

Heute gegen 11.15 Uhr, beobachtete ein Zeuge zwei Jugendliche, die hinter einem Baum auf dem Parkplatz des Berufskollegs an der Wartburgstraße standen. Einer hielt plötzlich eine Schusswaffe in der Hand und schoss in Richtung Boden. Andere Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Nähe der beiden Jugendlichen. Beide liefen dann in Richtung der Haltestelle Siemensstraße. Nachdem der Zeuge unverzüglich die Polizei informiert hatte, konnten beide Jugendliche, zwei 17-jährige Dortmunder, an der Bushaltestelle angetroffen werden. Im Bereich der Haltestelle konnte die Schusswaffe, eine Schreckschusspistole, aufgefunden und sichergestellt werden. Die 17-Jährigen wurde zur Wache gebracht. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere auch zur Klärung der Tatmotivation, dauern an.

