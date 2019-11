Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Raub auf Tankstelle

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 21:00 Uhr, betraten drei unbekannte männliche Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Wartburgstraße. Unter dem Vorhalt einer Pistole wurde das Bargeld aus der Kasse und Zigaretten aus einer Auslage genommen. Die Beute wurde in einem Müllbeutel transportiert. Anschließend flüchteten die drei Männer in Richtung Lessingstraße. Die 18-jährige Angestellte aus Castrop-Rauxel und die 19-jährige Angestellte aus Bochum blieben unverletzt.

Personenbeschreibungen: 1. Person: männlich, ca. 19 Jahre, ca. 176 cm groß, schlank, dunkle Daunenjacke, Kapuze mit Fellkragen über dem Kopf, dunkle Adidas Kappe, dunkle Sneaker mit rotem Streifen an der Ferse, dunkle Handschuhe, schwarze Schusswaffe in der Hand 2. Person: männlich, ca. 19 Jahre, ca. 176 cm groß, schlank, schwarze Wellensteyn Jacke, Shirt mit großem Adidas Emblem, rotes Bandana vor dem Gesicht, schwarze Jogginghose, dunkle Adidas Sneaker mit weißen Streifen, dunkle Handschuhe 3. Person: männlich, ca. 19 Jahre, ca. 176 cm groß, schlank, dunkel gekleidet, schwarz/weißes Bandana über dem Kopf, schwarz/weiße Sneaker

Zusammenhänge zu einem Raub auf eine Tankstelle an der Hebewerkstraße am vergangenen Samstag werden zur Zeit geprüft.

Hinweise zu dem Sachverhalt erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

