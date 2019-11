Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Autofahrerin stößt mit Fahrradfahrer zusammen

Recklinghausen (ots)

In einer Engstelle in Höhe des Krankenhauses auf der Barabarastraße kam einer 33-jährigen Autofahrerin aus Gladbeck am Dienstag, gegen 16 Uhr, ein 53-jähriger Fahrradfahrer, auch aus Gladbeck, entgegen. Die Autofahrerin stieß mit dem Fahrradfahrer zusammen, wobei dieser leicht verletzt wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell