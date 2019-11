Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Motorrollerfahrerin stürzt bei Notbremsung

Recklinghausen (ots)

Dienstag, gegen 19.10 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Herten auf dem Königswall und wollte dann nach links in die Kellerstraße abbiegen. Auf dem Königswall kam ihm in diesem Moment eine 17-jährige Motorrollerfahrerin aus Recklinghausen entgegen. Der 61-Jährige setzte kurz zum Abbiegen an, bremste dann aber ab. Die Motorrollerfahrerin erschrak und geriet ins Schlingern. Trotz Notbremsung kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto und stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt und zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand 2.500 Euro Sachschaden.

