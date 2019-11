Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Montag, zwischen 18:20 Uhr und 19:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten weißen Renault Twingo an der Friedrich-Ebert-Straße. An dem Fahrzeug entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Dorsten

In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Samstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten silbernen Ford S-Max an der Straße im Stadtsfeld. Das Firmenfahrzeug wurde im Bereich des Hecks links beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Sachverhalt erbittet das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell