Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 17-Jähriger leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 09:00 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Castrop-Rauxel auf der Glückaufstraße. Ein 70-jähriger Castroper Autofahrer wollte über einen abgesenkten Bordstein von einem Parkplatz in die Glückaufstraße einbiegen. dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht, er konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand 1.500 Euro Sachschaden.

