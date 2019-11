Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Schwerverletzter Fahrradfahrer

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 18:00 Uhr, bog eine 60-jährige Autofahrerin von der Ewaldstraße aus südlicher Richtung kommend, nach rechts in die Gelsenkirchener Straße ein. Ein 52-jähriger Fahrradfahrer wollte zeitgleich die Gelsenkirchener Straße an der Ampel überqueren. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer, er wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand 1.100 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell