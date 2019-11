Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Datteln

Am Samstag, in der Zeit von 12 bis 12.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen in einer parkbucht auf der Straße Tigg geparkten Volvo S60 an und flüchtete. Der Volvo wurde am Kotflügel und der Stoßstange hinten links beschädigt. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Marl

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr am Sonntag, in der Zeit von 13 bis 14.30 Uhr, auf der Karlstraße einen geparkten schwarzen VW Touran an und beschädigte ihn links an der vorderen Stoßstange. Der Verursacher flüchtete trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 1.500 Euro.

Bottrop

In der Zeit von Samstag, 20.30 Uhr bis Sonntag, 12.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Poststraße einen geparkten schwarzen C-Klasse Mercedes an. Dabei wurde der linke Kotflügel stark beschädigt. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete.

Gladbeck

Heute, gegen 8.50 Uhr, sah eine Zeugin, wie eine bislang unbekannte Autofahrerin beim Ausparken auf der Mittelstraße einen geparkten blauen Mazda 2 anfuhr und dann flüchtete. Am Mazda entstand 2.000 Euro Sachschaden. Die Autofahrerin war etwa 65 bis 75 Jahre alt und hatte kurze, lockige Haare.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell