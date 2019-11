Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich

Recklinghausen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 08:00 Uhr, fuhr ein 49-jährige Radfahrerin aus Dorsten auf dem gemeinsamen Fuß-/Radweg an der Hervester Straße in Richtung B58. Als eine unbekannte Frau aus einem Ladenlokal lief, bremste die Radfahrerin stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Die 49-Jährige sprach die Fußgängerin noch an. Diese entfernte sich allerdings unerlaubt mit einem Auto von der Unfallstelle. Das amtliche Kennzeichen konnte abgelesen werden. Es entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell