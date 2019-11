Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fußgänger schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 09:40 Uhr, wollte ein 21-jähriger Fußgänger die Gabelsberger Straße, auf Höhe der Robert-Florin-Straße, überqueren. Ein 68-jähriger Autofahrer aus Bottrop fuhr auf der Gabelsberger Straße in Richtung Norden. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger auf die Motorhaube aufgeladen wurde. Er musste schwer verletzt in einem Krankenhaus behandelt werden. An dem Auto entstand nur geringer Sachschaden.

