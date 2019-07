Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- nach Unfall erst den Hund nach Hause gebracht

Karlsruhe (ots)

Weil er offensichtlich kurz unaufmerksam war, hat ein 60-jähriger VW-Fahrer am Samstagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht und dann erst einmal seinen Hund versorgt. Er war gegen 14.45 Uhr auf der zweispurigen Bundesstraße 36 unterwegs und bemerkte kurz vor der Ausfahrtsspur Neureut Süd die leichte Rechtskurve zu spät. Beim Rechtslenken überfuhr er den Grünstreifen und im Anschluss drei Leitpfosten, einen Rohrständer mit Schild und mehrere Einfachleitplanken. Nachdem Zeugen dem Verunfallten aus seinem Fahrzeug halfen, holte dieser seinen Hund von der Rückbank und ging ohne Absicherung der Unfallstelle nach Hause. Erst von dort informierte der Mann die Polizei von dem Vorfall und kam in der Folge wieder an den Unfallort zurück. Da der 60-Jährige offenbar leicht alkoholisiert war, musste er eine Blutprobe und dann auch seinen Führerschein abgeben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell