POL-KA: (CW) Ebhausen - Unfall mit schwer verletzter Sozia auf der K 4352

Schwere Verletzungen zog sich am Samstagnachmittag eine 50 Jahre alte Frau, zu als sich ein Motorrad und ein Pkw im Begegnungsverkehr gestreift haben.

Ein 50 Jahre alter Motorradfahrer fuhr kurz vor 13:30 Uhr, gemeinsam mit seiner Frau, von Ebhausen in Richtung Rotfelden. In einer langgezogenen S-Kurve kam ein Mercedes entgegengefahren. Beide Fahrzeuge streiften sich, wodurch die 50-Jährige schwer verletzt wurde. Die Dame wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer sowie der Mercedes-Fahrer behaupten beide, dass jeweils der andere auf seine Fahrbahn gekommen sei. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

