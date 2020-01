Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nachtragsmeldung: Brand in der Weisenheimer Straße

Maxdorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachtrag zu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4482287

Am 03.01.2020 wurde der Brandort in Maxdorf von einem Brandsachverständigen begutachtet. Er stellte fest, dass es in der Einhausung des Schornsteins des Einfamilienhauses zur Brandentstehung kam. Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung oder für eine Verletzung der Sorgfaltspflicht beim Einheizen des Kamins durch den Eigentümer ergaben sich nicht. Die genaue Brandursache konnte nicht ermittelt werden.

