Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 04.01.2020, um 20:30 Uhr, brannten in einem Mehrfamilienhaus in der Kanalstraße, aus bislang unbekannten Gründen, zwei Kinderwagen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung sowie zwei brennende Kinderwagen, im Eingangsbereich des Treppenhauses, festgestellt werden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die starke Rauchentwicklung führte bei vier Hausbewohnern zu Atemwegsreizungen. Das Gebäude selbst wurde nicht beschädigt und blieb nach Entrauchungsmaßnahmen der Feuerwehr weiterhin bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Ausbruch des Brandes aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell