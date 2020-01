Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streitschlichterin in Lokal angegangen

Ludwigshafen (ots)

Am 04.01.2020, gegen 01:30 Uhr, kam es in einem Lokal in der Maudacher Straße in Ludwigshafen zu Streitigkeiten zwischen einem 51-jährigen Mann und seiner Begleitung. Als eine unbeteiligte 36-jährige Frau den Streit schlichten wollte, wurde der 51-jährigen ihr gegenüber handgreiflich. Er schlug die Frau und riss sie zu Boden. Zudem griff er ihr mit den Händen kräftig um den Hals und wirkte mit Tritten auf sie ein. Erst als der Mann feststellte, dass seitens der Gastwirtin die Polizei verständigt wurde, lies er von der 36-jährigen ab und flüchtete aus dem Lokal. Durch den Angriff erlitt die Frau Schmerzen und leichte Verletzungen. Der Täter konnte ermittelt werden und muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

