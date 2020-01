Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Imbisswagen

Ludwigshafen (ots)

In einen Imbisswagen, der auf einem Baumarkt-Parkplatz in der Oderstraße abgestellt war, brachen zwischen dem 28.12.2019, 19:30 Uhr, und dem 02.01.2020, 8:20 Uhr, ein oder mehrere Unbekannte ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden aus dem Wagen Getränke gestohlen. Es entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro am Wagen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kdludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell