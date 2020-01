Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in der Weisenheimer Straße

Maxdorf (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einem Einfamilienhaus in der Weisenheimer Straße in Maxdorf am 31.12.2019, gegen 20:15 Uhr, zu einem Brand. Durch die entstehenden Rauchgase wurden die beiden Bewohner leicht verletzt. Das Haus ist derzeit nicht begehbar.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 300.000 Euro geschätzt. Der Brandort wird morgen von einem Brandsachverständigen begangen werden.

