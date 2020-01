Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Adventskranzes

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend, 01.01.2020, gegen 23:27 Uhr, fing nach bisherigen Erkenntnissen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Valentin-Bauer-Straße ein Adventskranz an zu brennen. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Es entstand nur sehr geringer Sachschaden durch Verrußungen. Die Bewohner wurden medizinisch untersucht. Es gab keine Verletzten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Thorsten Mischler

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell