POL-LIP: Detmold - Grillhütte aufgebrochen

(LW) Am Samstagmorgen gegen 02.30 Uhr brachen zwei bislang noch unbekannte Täter in eine Grillhütte an der Bielefelder Straße ein. Sie zogen gewaltsam die Rollladen nach oben und verschafften sich so Zugriff auf die Getränkeauslage, aus der sie sich bedienten. Zu diesem Zeitpunkt wurden sie durch einen 44-jährigen Zeugen aus Detmold überrascht und flohen zu Fuß vom Tatort. Dabei ließ einer der Täter sein Fahrrad am Tatort zurück, welches durch die aufnehmenden Polizeibeamten sichergestellt wurde. Hinweise bitte an die Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231- 6090.

